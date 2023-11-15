Французский суд выдал ордер на арест президента Сирии Башара Асада по обвинению в применении химоружия в 2013 году, сообщило агентство AFP со ссылкой на источники. Lenta.ru

По их данным, всего по делу о применении химоружия выдано четыре ордера на арест. Помимо сирийского лидера, обвинения выдвинуты в отношении его брата Махера Асада, который является командующим Республиканской гвардией Сирии (элитное военное формирование, предназначенное для защиты сирийских властей), а также еще двух генералов, имена которых агентство не уточняет. ТАСС