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«Огромные шаги Путина рушат гегемонию США»

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Пока мир отвлечен войной Израиля и ХАМАС, президент России Владимир Путин предпринял «несколько огромных шагов, которые разрушат однополярный мировой порядок, возглавляемый США»,

заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире Redacted News. Он отметил, что этими шагами стал выход России из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а также встречу Путина с Си Цзиньпином, подтверждающую развитие торговли в Азии и на Ближнем Востоке.

Моррис заявил, что основные средства массовой информации «по большей части проигнорировали» эти события, которые «приведут к дальнейшему упадку американской гегемонии». По версии журналиста, эти шаги гораздо более значительны, чем всё случившееся с начала украинского кризиса.

В Киеве готовят «длинные ножи»

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс

заявил Judging Freedom, что украинский кризис произошел из-за «бездумной политики» США. По его мнению, Украину «ждет финал и Зеленский, очевидно, в отчаянии». Сакс заявил, что политические силы на Украине занимаются взаимными обвинениями - в Киеве «наготове длинные ножи» в отношении оппонентов (отсылка к расправе Гитлера над руководством штурмовых отрядов нацистской партии).

Сакс отметил, что ВСУ используют пехоту без поддержки бронетехники и авиации, добавив, что именно США подтолкнули Украину к неудачному наступлению без четкого плана. Нынешних советников Белого дома по внешней политике Сакс назвал «самыми жалкими» за всю историю.

В КНДР испытали опасный для США ракетный двигатель

Северная Корея заявила об успешном испытании новых твердотопливных двигателей для баллистических ракет средней дальности, сообщает Associated Press. В КНДР сообщили, что работают над расширением своего ядерного арсенала «за счет более мощного и скрытного оружия, которое потенциально может быть нацелено на военные базы США на Гуаме и в Японии».

В Пхеньяне заявили, что военные испытали ракетные двигатели первой и второй ступени в субботу и вторник. AP отмечает, что используемые КНДР ракеты средней дальности, в том числе «Хвасон-12», которые могут достичь тихоокеанской территории США на Гуаме, оснащены жидкостными двигателями, их необходимо заправлять топливом перед запуском и они не могут оставаться заправленными в течение длительного периода времени. Ракеты с твердотопливным двигателем можно быстрее подготовить к запуску, их легче перемещать и скрывать.

«Это катастрофа»: украинцы о протесте польских дальнобойщиков

Украинско-польская граница остается заблокированной из-за протеста польских перевозчиков. Они недовольны, что их украинские коллеги могут предложить гораздо более дешевые услуги. Польские дальнобойщики требуют ввести коммерческие разрешения для украинских компаний на перевозку грузов, а также приостановить действие лицензий для компаний, созданных после февраля 2022 года.

В очереди на въезд на Украину днями стоят тысячи грузовиков. Глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин назвал сложившуюся ситуацию катастрофой, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Страна». По его словам, если забастовка продлится еще несколько недель, финансовый год для украинских перевозчиков можно будет считать закрытым - с середины декабря начнется традиционное «рождественское затишье» в Европе. Чтобы избежать гигантских пробок, дальнобойщики начали возвращаться на Украину через Румынию - «это большой крюк, но все равно выгоднее, чем стоять в очереди».

Американцы раскритиковали решение Германии нарастить помощь Украине

Германия увеличит свою военную помощь Украине на сто процентов в 2024 году, хотя на Западе растет страх, что конфликт превратился для Киева в безвыходную ситуацию, пишет американский портал Breitbart.

«Это [помощь от Германии - прим.ред.] не будет иметь никакого значения, когда у Украины больше не останется солдат», - написал читатель издания Paul Jackson.