Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что ведомство ожидает заключение от врачей, чтобы рассмотреть вопрос о возвращении бывшего президента страны Михаила Саакашвили в тюрьму из клиники, где он находится с мая 2022 года. Об этом сообщает портал Newsgeorgia.ge.

Саакашвили вернулся в Грузию еще в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате бывший глава Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Саакашвили называл свое задержание политизированным. Он даже объявил голодовку. Впоследствии здоровье политика значительно ухудшилось, в мае прошлого года он был переведен из тюрьмы в тбилисскую клинику для обследования. Несмотря на свое состояние, он не раз указывал на готовность участвовать в политике Грузии, в «Едином национальном движении» не исключали, что выдвинут политика в премьеры, если победят на следующих выборах.