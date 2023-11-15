В Армении оценили отказ Пашиняна от участия в заседании ОДКБ

"В этой ситуации, когда угрозы углубляются, сложилась сложная военно-политическая ситуация, неучастие в мероприятиях ОДКБ ставит безопасность Республики Армения под еще одну угрозу. Мы являемся членом этого альянса. Во многих случаях ухудшение отношений зависело и от властей Армении", - заявил он, комментируя отказ премьер-министра Никола Пашиняна участвовать в заседании Совета ОДКБ 23 ноября в Минске. ТАСС

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление из-за того, что Пашинян не примет участия в заседании. «Мы понимаем, что у каждого главы правительства или главы государства могут быть свои мероприятия в рабочем графике, свои обстоятельства. Но можно выразить лишь сожаление, потому что подобные встречи являются очень хорошим поводом для обмена мнениями, для сверки часов», — сказал Песков. Газета.Ru