Байден заявил, что Китай сталкивается с серьезными проблемами

CNN: Байден заявил, что Китай сталкивается с серьёзными проблемами
Президент США Джо Байден накануне встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Китай в настоящий момент сталкивается с «серьёзными проблемами».
Об этом информирует телеканал CNN.
«Председатель Си — ещё один пример того, как восстанавливается американское лидерство в мире ... У них реальные проблемы, друзья», — сказал американский лидер.
По данным телеканала, Байден скорее всего имел в виду ситуацию в китайской экономике, в частности, рост безработицы среди молодёжи, а также кризис в сфере недвижимости.
Представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя слова Байдена и публикацию CNN, отметила, что в мире нет стран, у которых не было бы проблем.
Газета Politico ранее отмечала, что Байден планирует провести с председателем КНР «жёсткий разговор» по ключевым вопросам китайско-американских отношений, в том числе о связях Пекина с Тегераном и о роли Китая в украинском конфликте.