Байден заявил, что Китай сталкивается с серьезными проблемами

Президент США Джо Байден накануне встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Китай в настоящий момент сталкивается с «серьёзными проблемами».

Об этом информирует телеканал CNN.

«Председатель Си — ещё один пример того, как восстанавливается американское лидерство в мире ... У них реальные проблемы, друзья», — сказал американский лидер.

По данным телеканала, Байден скорее всего имел в виду ситуацию в китайской экономике, в частности, рост безработицы среди молодёжи, а также кризис в сфере недвижимости.

Представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя слова Байдена и публикацию CNN, отметила, что в мире нет стран, у которых не было бы проблем.