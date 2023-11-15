Белорусский президент Александр Лукашенко порекомендовал армянскому премьер-министру обдумывать шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию. Сделал он это после того, как Никол Пашинян отказался от поездки на саммит ОДКБ в Минске, заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

«И исходя из своего опыта и поступков в подобных ситуациях некоторых других известных политиков, президент предложил премьер-министру Армении не торопиться, не принимать поспешных решений», - цитирует РИА Новости слова официального представителя Александра Лукашенко.

Напомним, о том, что Никол Пашинян не будет участвовать в заседании ОДКБ, стало известно из публикации пресс-службы правительства Армении. Он заявил об этом Александру Лукашенко в ходе телефонного разговора.