Конгрессмен обеспокоился отрицанием США нацистов на Украине

В США обеспокоены тем, что государственный департамент не признает наличие в составе Вооруженных сил Украины неонацистской группировки «Азов»* (запрещенная в России организация, признана террористической), которая обходит все введенные против нее ограничения через смену названия. Соответствующее письмо Энтони Блинкену направил конгрессмен Пол Госар, пишет РИА Новости.

Ранее Госар направил письмо госсекретарю Энтони Блинкену и шефу Пентагона Ллойду Остину. В нем он выразил обеспокоенность тем фактом, что военная помощь Украине со стороны США может в то же время поступать «Азову»* и запросил разъяснений на этот счет.

Конгрессмен получил ответ. Он пишет, что взволнован той частью письма, в котором утверждается, что батальон «Азов»* был расформирован. При этом позднее был создан полк специального назначения с аналогичным названием «Азов»* при национальной гвардии Украины.

Госар отмечает, что хотя название батальона сменилось, есть ряд доказательств, свидетельствующих, что «Азов»* все еще остается неонацистской группировкой.