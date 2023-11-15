Байден готов одобрить бюджет без помощи Украине и Израилю

Президент США Джо Байден готов подписать одобренный палатой представителей законопроект о государственном финансировании, если его одобрит Сенат. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

Такой бюджет сохранит текущий уровень финансирования и «не будет содержать вредных политических факторов», сказал источник издания. Чиновник заявил, что Конгресс должен решить неотложные вопросы национальной безопасности и внутренних потребностей, включая финансирование Израиля, Украины, гуманитарную помощь, безопасность границ и другие важные приоритеты, которые имеют двухпартийную поддержку.

Ранее палата представителей приняла законопроект спикера Майка Джонсона о финансировании, чтобы предотвратить приостановку работы правительства. Сенату необходимо одобрить эту меру до пятницы.

Проект продлевает финансирование до 19 января таких направлений, как военное строительство, транспорт, жилье и энергетика. Остальная часть в сфере ответственности правительства будет финансироваться до 2 февраля. Законопроект не включает дополнительную помощь Израилю или Украине.

Республиканское большинство в Конгрессе и администрация Байдена пока не договорились о том, как выделять помощь Израилю и Украине. Принятый палатой представителей проект предусматривает выделение Тель-Авиву $14,3 млрд помощи и в нем не упоминается Украина. В Белом доме сообщали, что Байден наложит на него вето.