В ФРГ приостановили продажу книг о Путине журналиста Зайпеля

В Германии приостановили продажу книг о президенте России Владимире Путине известного журналиста Хуберта Зайпеля. Немецкое издательство Hoffmann und Campe пошло на такой шаг после публикации в СМИ данных о предполагаемом получении автором спонсорских денег из России, передает ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ. В издательстве заявили, что не знали о представленной в журналистском расследовании информации. В Hoffmann und Campe сообщили, что если изложенные факты подтвердятся, то издательство оставляет за собой право обратиться в суд.

Ранее в Германии издательством Hoffmann und Campe были опубликованы две книги Зайпеля о российском президенте — «Путин: логика власти» (2015 год) и «Власть Путина. Зачем Европе Россия?» (2021 год). Зайпель в 2012 году снял для телерадиокомпании ARD документальный фильм о российском лидере. В 2014 году он взял интервью у Путина.