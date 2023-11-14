В Госдепе рассказали, планируются ли встречи делегаций РФ и США на саммите АТЭС

Встречи между делегациями России и США в рамках саммита организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско (штат Калифорния) не планируются. С таким заявлением выступил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мне ничего не известно о каких-либо запланированных в рамках АТЭС встречах между США и российским правительством", - сказал он.

При этом Миллер отказался комментировать высказывание замглавы МИД России Сергея Рябкова, который допустил понижение уровня и разрыв дипломатических отношений с Соединенными Штатами.

"Я бы не хотел делать заявлений на этот счет", - сказал представитель Госдепа.

Координатору по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джону Кирби позднее на брифинге был задан вопрос о том, какого рода взаимодействие между представителями РФ и США может состояться на полях саммита АТЭС.

"Их [делегацию] будет представлять вице-премьер. И мы ждем возможности принять их в рамках широкой экономической программы и дискуссии", - заявил Кирби.

Ранее замглавы МИД России заявил в интервью RTVI, что на фоне острейшего кризиса в отношениях Москва не исключает понижения уровня и разрыва дипломатических отношений с Соединенными Штатами при нынешнем поведении Вашингтона.