Ряд уголовных дел против высокопоставленных украинских офицеров будут заведены в ближайшие дни, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Одним из фигурантов по делу «о сдаче юга Украины» проходит сам главком ВСУ Валерий Залужный. По мнению многих западных СМИ внутренний раскол в Киеве может привести к бунту украинской армии или даже к военному перевороту.

© Marcus Golejewski, President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Global Look Press

Череда кадровых перестановок в Киеве, провальное контрнаступление ВСУ, вторую фазу которого отменил украинский главком привели к противостоянию Владимира Зеленского и Валерия Залужного. Некоторые высокопоставленные чиновники и советники Зеленского открыто говорят о его отстранении от власти, чтобы подготовить почву для мирных переговоров с Россией.

Экс сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон анализирует последние украинские события, где связывает в одну логическую цепь убийство помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова и нарастающую на Западе усталость от поведения Зеленского.

«Весь последний год мы наблюдаем раздор внутри украинского оборонного ведомства. Люди, которые на стороне Залужного, придут с оружием в руках, такое часто случалось, когда армия свергала своего лидера под предлогом его коррумпированности и некомпетентности - так что да, Залужного могут рассматривать как того, кем можно заменить Зеленского», - Ларри Джонсон, бывший аналитик Центрального разведывательного управления США.

С другой точки зрения - вооруженного госпереворота и марша против президента Украины не будет. Зеленскому просто найдут замену в Вашингтоне, считает политолог Дмитрий Солонников.