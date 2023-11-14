ООН осудила военные методы Украины, выступив против использования противопехотных мин в ходе конфликта. Об этом сообщает офис генсека организации Антониу Гутерриша, передает ТАСС.
«Мы выступаем против использования противопехотных мин где бы то ни было», — сказал официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.
Уточняется, что таким образом представитель ООН отреагировал на вопрос о применении властями Украины противопехотных мин в Изюме и Донецке в нарушение Оттавской конвенции.
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