ООН осудила военные методы Украины

ООН осудила военные методы Украины, выступив против использования противопехотных мин в ходе конфликта. Об этом сообщает офис генсека организации Антониу Гутерриша, передает ТАСС.

ООН осудила военные методы Украины
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«Мы выступаем против использования противопехотных мин где бы то ни было», — сказал официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Уточняется, что таким образом представитель ООН отреагировал на вопрос о применении властями Украины противопехотных мин в Изюме и Донецке в нарушение Оттавской конвенции.

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