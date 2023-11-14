На иракском телевидении показали видео с похищенной россиянкой

Иракский телеканал Al Rabiaa выложил видеокадры, на которых впервые после похищения показана российско-израильская гражданка Елизавета Цуркова. По данным канцелярии премьера Израиля, пропавшая без вести несколько месяцев назад Цуркова удерживается шиитскими ополченцами в качестве заложницы в Ираке.

© Личный архив Елизаветы Цурковой

На опубликованных видеокадрах Цуркова на иврите признается в работе на израильские и американские спецслужбы, а также осуждает действия Израиля в секторе Газа и призывает родных добиваться ее освобождения. Об этом 14 ноября пишет РИА Новости.

Елизавета Цуркова пропала без вести в июле на территории Ирака во время поездки с исследовательскими целями. Цуркова планировала защищать докторскую диссертацию и провести научные исследования для Принстонского университета США. В Ирак Цуркова въезжала по российскому паспорту.