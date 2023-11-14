Стало известно о готовности Израиля и ХАМАС к соглашению по заложникам

Израиль и ХАМАС близки к заключению сделки об освобождении израильских женщин и детей, которые находятся в заложниках у группировки, в обмен на палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах. Об этом рассказал высокопоставленный израильский чиновник изданию The Washington Post.

Как уточняется, о соглашении может быть объявлено в течение нескольких дней, если будут решены окончательные детали по данному вопросу.

«Общий план сделки понятен», — подчеркнул собеседник издания.

Журналисты указали, что предварительное соглашение предусматривает освобождение израильских женщин и детей группами одновременно с палестинскими женщинами и молодыми людьми, содержащимися в израильских тюрьмах.

Ранее член политбюро ХАМАС Халиля аль-Хайи заявил, что движение готово отпустить 100 удерживаемых в секторе Газа заложников. По его словам, список заложников ранее представил Израиль. В ХАМАС ответили посредникам, что им известно о местонахождении только 50 из них и им нужен режим прекращения огня, чтобы найти остальных.