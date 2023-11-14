Ермак выступил против вступления в НАТО только части Украины

"Когда я в первый раз прочитал эту статью, мое первое впечатление было таким же, - сказал он. - Я сказал об этом своим коллегам, с которыми мы работаем и имеем хорошие результаты на основе сделанной в Вильнюсе декларации по соглашениям в области безопасности. Более 40 стран присоединились к ним. Мы уже начали консультации по соглашениям о гарантиях безопасности".