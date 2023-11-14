Блинкен рассказал о разногласиях в Госдепе по поводу ситуации в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен признал наличие разногласий внутри ведомства по поводу подхода администрации США Джо Байдена к конфликту между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает CNN со ссылкой на электронное письмо Блинкена сотрудникам.

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В нем утверждается, что некоторые сотрудники ведомства могут не соглашаться с подходами Госдепа или считать, что можно сделать что-то лучше. Госсекретарь признал, что слишком много палестинских мирных жителей пострадало и нужно "делать больше, чтобы уменьшить их страдания".

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До этого стало известно, что сотрудники Государственного департамента США подвергли критике политику главы государства Джо Байдена в отношении конфликта на Ближнем Востоке, обвинив его в "распространении дезинформации" о войне Израиля и ХАМАС, также назвав действия еврейского государства "военными преступлениями".

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса".

В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Целью ответной операции Израиля "Железные мечи" стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП "Рафах" только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.