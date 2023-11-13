Ситуация в Секторе Газа сегодня: последние новости

Война между Израилем и ХАМАС в секторе Газа идет уже 38-й день. Тель-Авив продолжает свою контртеррористическую операцию, а власти Палестины заявили, что помощь анклаву поступает в ограниченном объеме. Что происходит на территории конфликта на данный момент — в материале «Рамблера».

Эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжается

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Вчера сектор Газа покинули первые 70 граждан РФ, из которых 28 – дети. Их встретили сотрудники МЧС в Египте, им оказали медицинскую и психологическую помощь. Новый согласованный список на эвакуацию граждан из сектора Газа на ближайшее время включает порядка 70 человек. Об этом в эфире Первого канала заявил руководитель операции, советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов.

«Сейчас я нахожусь в дороге. Мне осталось буквально 30 км до КПП "Рафах", где по договоренности всех сторон нам согласовали новый список выхода наших граждан», — рассказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что процесс эвакуации россиян из Газы сопровождается тяжелой работой. Как сообщает РИА Новости, представитель Кремля подчеркнул, что еще многое предстоит сделать и дипломатическая работа не завершается.

Говоря об уже эвакуированных россиянах, в пресс-службе Минздрава РФ заявили, что медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Там отметили, что одна из россиянок была беременна. Самому маленькому из детей было всего три месяца. Всех россиян допустили к перелету на самолете по маршруту Каир — Москва

Помощь Газе поступает в ограниченном объеме

Текущая помощь сектору Газа поступает в ограниченном объеме и ее не хватает для удовлетворения потребностей жителей. Как сообщает РИА Новости, об этом в интервью турецкой газете Yeni Şafak сказал советник министра труда Палестины Рами Мехдави.

По его словам, люди в анклаве «борются с голодом и жаждой». Кроме того, обстановка на Западном берегу Иордан ничем не отличается от происходящего в Газе, подчеркнул Мехдави.

Ситуация вокруг больниц на территории сектора Газа

Палестинский Красный полумесяц сообщил на странице в социальной сети X, что из медицинского учреждения «Аль-Кудс» готовится эвакуация пациентов и персонала. Организация утверждает, что со всех сторон разместились танки и военнослужащие Израиля, а удары по больнице продолжаются.

Накануне в Красном полумесяце заявляли, что само учреждение вышло из строя. Больница не может продолжать работу из-за отсутствия топлива и отключения электроэнергии.

Ситуация вокруг другой больницы, «Аш-Шифа», также остается напряженной. При этом старший советник премьера Израиля Марк Регев опроверг информацию телеканала Al-Arabiya о том, что комплекс окружен войсками ЦАХАЛ полностью.

«Больница не полностью окружена, у восточного выхода из больницы находится улица, и мы призываем людей покинуть медучреждение», — заявил он в интервью Sky News.

Регев подчеркнул, что Тель-Авив готов предоставит машины скорой помощи для эвакуации тех людей, которые не могут покинуть больницу самостоятельно, в том числе и для младенцев. По словам советника, Израиль не заинтересован в том, чтобы дети пострадали.

Евросоюз призвал к немедленным гуманитарным паузам

Глава дипломатической службы сообщества Жозеп Боррель по прибытии на встречу Совета ЕС на уровне министров иностранных дел заявил, что ЕС призывает Израиль немедленно устроить гуманитарные паузы. Как сообщает ТАСС, там также считают, что Тель-Авив должен быть более сдержанным при выборе целей в рамках своей контртеррористической операции, чтобы снизить потери среди мирного населения сектора.

При этом Боррель подчеркнул, что страны Евросоюза не сомневаются в праве Израиля на самооборону, а также осуждают использование движением ХАМАС больниц как укрытий.

Боррель посетит сектор Газа

По информации портала Ynet, Боррель в четверг, 16 ноября, должен посетить Израиль. Ожидается, что в рамках своего визита он также должен посетить сектор Газа.