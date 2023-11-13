У Натальи Орейро хотят отобрать российское гражданство

И еще одна новость о возможном лишении гражданства. Эта ситуация строго обратна истории с Илзе Лиепой , которую хотят лишить литовского гражданства за выступления в поддержку нашей страны. Певица и актриса уругвайского происхождения Наталья Орейро находится под угрозой лишения гражданства России .

Об этом хлопочет общественная организация "Сибирская правозащитная группа "Радетель", пишет "Лента.ру" со ссылкой на издание "Абзац". Активисты уже обратились в Генеральную прокуратуру и МВД РФ с требованием лишить Наталью Орейро гражданства Российской Федерации из-за её появления на ЛГБТ-параде в Аргентине, где она появилась в полуобнаженном виде. До этого актриса не раз публично поддерживала представителей сексуальных меньшинств и требовала защиты их прав.