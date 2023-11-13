Раскрыты экономические потери Израиля от войны с ХАМАС

Война с палестинской радикальной группировкой ХАМАС обходится экономике Израиля в 260 миллионов долларов в день. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

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При этом, как утверждают эксперты, последствия конфликта с палестинскими боевиками оказались для экономики Израиля «дороже», чем предполагалось изначально. Это обстоятельство может значительно затруднить принятие бюджета ближневосточной страны на 2024 год.

В ближайшее время министр финансов Бецалель Смотрич должен будет представить проект бюджета страны на оставшуюся часть 2023-го и на 2024 год для окончательного одобрения властей. Кабмин премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху хочет сохранить выплаты ультраортодоксальным школам. Соответствующий пункт уже включили в так называемые «коалиционные фонды» — дискреционные расходы, предназначенные для пяти партий местного парламента.

Как утверждает агентство, Нетаньяху настаивает на сохранении в итоговом проекте госрасходов «спорных» дотаций, несмотря на то, что дефицит бюджета в октябре увеличился более чем в семь раз по сравнению с 2022 годом. Суммарный размер гострансфертов, утвержденных в мае прошлого года, составляет 14 миллиардов шекелей (3,6 миллиарда долларов). Часть из них планируется выделить для местных религиозных школ и развитие еврейских поселений, расположенных на Западном берегу реки Иордан.