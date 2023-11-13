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Французский эксперт заявила о выигрышном положении Путина

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В то время как украинский конфликт застопорился после провала наступления ВСУ, международный контекст становится все более благоприятным для Москвы, заявила газете La Dépêche французский эксперт по России Кароль Гримо-Потте. По ее словам, нынешний контекст, включающий войну Израиля и палестинского движения ХАМАС, позволяет предположить, что геополитическая ситуация движется к выгодному для россиян результату.

В частности, конфликт на Ближнем Востоке отвлек внимание СМИ от украинского кризиса, подчеркнула эксперт. На недавней встрече в Токио главы МИД стран G7 заверили, что группа останется единой в своей поддержке Украины, несмотря на международную ситуацию. Однако одна из лидеров «Большой семерки», премьер-министр Италии Джорджа Мелони незадолго до этого попалась на российский пранк, заявив об усталости от украинского кризиса и приближающихся переговорах. Гримо-Потте подчеркнула, что Россия не собирается заканчивать противостояние. Она отметила, что «с самого начала время было на стороне Владимира Путина».

Лондон решил ужесточить законы о митингах из-за пропалестинских акций

Британский премьер-министр Пиши Сунак распорядился ужесточить законодательство о протестах после того, как в центре Лондона прошли масштабные акции в поддержку палестинцев, переросшие в столкновения с полиций, сообщает британский таблоид The Sun. В частности, в стране запретят забираться на памятники и автобусные остановки во время акций, а также объявят вне закона использование сигнальных ракет и фейерверков. Также в Британии ужесточат запрет на «прославление террористов».

Власти также рассматривают способы запретить некоторые речевки, которые скандировали участники пропалистинских протестов. The Sun отмечает, что в лондонских акциях приняли участие около 300 тысяч человек. Полицейские начали расследовать десятки случаев разжигания ненависти и антисемитских нападений.

«Европа пострадает сильнее всех»

США и НАТО объявили, что приостановят свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Это знаменует «дальнейшую встряску системы контроля над обычными вооружениями на европейском континенте», пишет китайская газета «Хуаньцю шибао». Россия завершила юридический процесс выхода из договора раньше, но ответственность за провал соглашения лежит именно на западных странах, подчеркивает издание.

Новый раунд расширения НАТО на восток в начале века, размещение систем противоракетной обороны альянса в Польше, появление радиолокационных объектов в Чехии и создание США новых военных баз в Болгарии и Румынии еще больше подорвало эффективность и надежность договора. По версии издания, распад европейской системы контроля над обычными вооружениями может нанести больший вред европейской безопасности, чем дестабилизация системы контроля над ядерными вооружениями. Некоторые европейские страны начнут следовать ложному убеждению, что «военное развертывание пропорционально безопасности». В итоге Европа не сможет вырваться из спирали гонки вооружений и «понесет огромные издержки, принеся в жертву чувство безопасности и защищенности своего населения, а также перспективы экономического развития».

Несколько метров передвижения ВС РФ назвали угрозой для НАТО

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс с территориями, находящимися под ее контролем в данный момент. По его версии, это предотвратит эскалацию конфликта Москвы и Киева. С одной стороны, такой шаг был бы равносилен прямому вступлению НАТО в конфликт, «поскольку альянс уверяет, что будет защищать каждый дюйм своей территории», заявил обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Питер Штурм.

Передвижение войск всего на несколько метров на отдаленном участке и позволило бы России «без особого риска проверить стабильность НАТО», отметил Штурм, предложив читателям представить, чем это могло бы обернуться. С другой стороны, частичное, а не полное присоединение Украины было бы равносильно фактическому признанию новых территорий в составе России, подчеркнул Штурм.

Грету Тунберг обвинили в продвижении политической повестки

Неизвестный мужчина выхватил микрофон у экоактивистки Греты Тунберг во время климатической акции в Амстердаме, раскритиковав ее за «политическую повестку», сообщает Daily Mail. Во время многотысячного митинга Тунберг пригласила на сцену двух женщин, уроженок Палестины и Афганистана.