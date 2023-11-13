Конфликт Израиля и ХАМАС, а также усталость Запада от Украины способствует победе России в специальной военной операции (СВО), сообщил La Dépêche (LD) специалист по геополитике и России Кароль Гримо-Потте.

«Это правда, что в нынешнем контексте мы, похоже, являемся частью смены парадигмы, — отметил Гримо-Потте. — Несколько факторов позволяют предположить, что мы движемся к выгодному для россиян результату».

Одним из факторов является то, что конфликт между Израилем и ХАМАС отвлек внимание западных СМИ от Украины. «Мы больше не говорим об Украине, и это позволяет России продолжать военные действия», — приводит издание слова экс-министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Кроме того, LD напомнила о разговоре премьер-министра Италии Джорджи Мелони с российскими пранкерами, в ходе которого она призналась, что многие западные страны устали от конфликта на Украине.