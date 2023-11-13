Сенатор-республиканец Тим Скотт вышел из президентской гонки в США

"Мне стало ясно, что сейчас не мое время <...>, я решил с сегодняшнего дня приостановить свою кампанию на выборах президента <...>. Я думаю, они [избиратели] говорят: "Не сейчас", - сказал уже бывший претендент на пост президента США от Республиканской партии.