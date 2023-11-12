В Амстердаме у шведской эко-активистки Греты Тунберг отобрали микрофон во время ее выступления из-за пропалестинской позиции. Об этом пишет Aussiedlerbote.

«Во время выступления Тунберг была в черно-белом палестинском шарфе, после речи про защиту климата эко-активистка пригласила на сцену палестинку, которая обвинила Израиль в геноциде. Один недовольный мужчина выскочил на сцену и попытался отобрать у нее микрофон», — пишет издание.

Он заявил, что пришел на климатический митинг и не намерен слушать про политику. Тунберг прокричала ему, что на оккупированной земле нет климатической справедливости.