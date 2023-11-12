У Греты Тунберг отобрали микрофон на выступлении из-за пропалестинской позиции
В Амстердаме у шведской эко-активистки Греты Тунберг отобрали микрофон во время ее выступления из-за пропалестинской позиции. Об этом пишет Aussiedlerbote.
Он заявил, что пришел на климатический митинг и не намерен слушать про политику. Тунберг прокричала ему, что на оккупированной земле нет климатической справедливости.
Ранее в правительстве Израиля решили исключить имя шведской экоактивистки Греты Тунберг из школьной программы. Позиция эко-активистки лишает ее права на примерность с точки зрения моральных и образовательных ценностей. Тунберг больше не может служить образцом для подражания и воспитания израильских учащихся, уверены в правительстве Израиля.