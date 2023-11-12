СМИ: офис Зеленского пытается организовать его разговор с Трампом

Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается организовать его телефонный разговор с бывшим президентом США Дональдом Трампом, чтобы убедить его поддержать помощь Украине, которую блокируют в Конгрессе соратники Трампа по Республиканской партии. Об этом сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источники.

По их информации, сейчас одним из главных вопросов в усилиях офиса Зеленского на американском направлении является организация переговоров Зеленского и Трампа. Издание отмечает, что Трамп сейчас фактически контролирует через республиканское большинство Палату представителей Конгресса США, которая блокирует выделение средств Украине.

Видео дня

"На Банковой (улица в Киеве, где находится резиденция президента Украины и его офис - прим. ТАСС) это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского", - сказал "Стране" источник в офиса украинского президента.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в своем телеграм-канале в воскресенье, что он прибыл в США в составе делегации Украины. Ермак добавил, что у него запланированы встречи в Белом доме, Конгрессе США. Глава офиса Зеленского указал, что он намерен обсуждать укрепление Вооруженных сил Украины, предложения Киева по урегулированию конфликта на Украине, которые украинские власти называют "формулой мира", а также другие темы.

Зеленский в начале ноября в интервью американской телекомпании NBC пригласил Трампа посетить Украину и заявил, что в ходе встречи он может объяснить бывшему американскому лидеру, почему конфликт на Украине нельзя урегулировать за сутки. Зеленский заявил, что не знает, сократит ли Трамп поддержку Украины в случае, если вновь будет избран президентом. При этом высказал мнение, что Трамп не сможет отказаться от продолжения помощи Киеву.

Ранее Трамп заявлял, что, вернувшись в Белый дом, смог бы "с легкостью" в течение 24 часов завершить конфликт на Украине. При этом он не исключал, что Киеву придется пойти на территориальные уступки. Трамп отклонил приглашение Зеленского, заявив, что считает свой визит в Киев неуместным и что он не хочет создавать потенциальный конфликт интересов в отношениях с Украиной для администрации демократического президента США Джо Байдена.