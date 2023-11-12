В Киеве заподозрили Урсулу фон дер Ляйен во лжи

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Он обратил внимание на нежелание Варшавы пускать на свой рынок украинское зерно.

«А не обманывают ли нас? Где реальная резолюция с реальной датой?» — отметил политик.

Он указал, что даже входящая в НАТО Турция до сих пор не получила одобрение всех стран ЕС, так что шансы Киева еще меньше.