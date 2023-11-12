На Украине прошли митинги с требованием демобилизации

В нескольких украинских городах прошли акции протеста с призывом демобилизовать солдат ВСУ, которые находятся на фронте с февраля прошлого года, пишет издание "Страна.ua"в Telegram-канале.

"По всей Украине сегодня идут митинги родственников мобилизованных, которые требуют отправить их на ротацию и дать отдых", — сообщило издание.

Отмечается, что акции прошли во Львове, Одессе, Житомире, Хмельницком и Кривом Роге, в них приняли участие несколько десятков человек.

Митингующие принесли плакаты с требованием демобилизовать тех, кто находится на передовой с февраля 2022 года.

3 ноября глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Украины Алексей Данилов допустил демобилизацию части Вооруженных сил Украины при условии создания правовой базы.