Ушла из жизни советская актриса Мудите Шнейдере

11 ноября скончалась Мудите Шнейдере, советская латышская актриса театра, кино и ТВ, писательница, вдова актера Хария Лиепиньша.

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Шнейдере родилась 29 апреля 1934 года. В 1955-м окончила Театральный факультет Латвийской государственной консерватории, став актрисой театра "Дайлес" в том же году. Тогда же, в 1955-м, дебютировала на экране, сыграв Лиену в "Весенних заморозках" (в российском прокате ее дублировала Клара Румянова).

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В 1995-м актриса ушла на заслуженный отдых и занялась написанием мемуаров. Она - автор биографических книг, в частности - про актеров Эвалдса Валтерса и Эдуарда Смильгиса.