Подоляк отреагировал на предложение принять Украину в НАТО «по частям»

Украине нужны не предложения отказаться от части территорий в обмен на некие гарантии и вступление в НАТО, а полноценная военная помощь. Об этом заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

"Мне нравятся (сарказм) периодические странные предложения по разрешению конфликта на Украине. <...> Например, иногда можно услышать чудесное предположение, что Украина якобы легко могла бы вступить в НАТО... по частям", - написал Подоляк в соцсети Х (ранее Twitter), добавив, что решением может быть "только масштабная военно-технологическая помощь Украине".

Накануне британская газета The Guardian привела в косвенной речи слова экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, где он высказался за то, чтобы предложить Украине стать членом альянса, но лишь в тех границах, которые контролирует Киев.

С момента начала российской специальной военной операции западные партнеры многократно нарастили поставки вооружения Украине. Однако, Киев постоянно просит выделить ему еще больше оружия и боеприпасов, а также передать более современные образцы.

В последнее время в западных СМИ стала нередко подниматься тема усталости партнеров от украинского конфликта и углубляющихся разногласиях с Киевом на фоне отсутствия реальных успехов в зоне боевых действий и необходимости постоянных финансовых вливаний в украинскую экономику.