СМИ: умер младший брат Нурсултана Назарбаева

Крупный предприниматель Болат Назарбаев - младший брат первого президента республики Нурсултана Назарбаева - умер на 71-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщил информационно-аналитический портал ratel.kz.

"В 09:28 (06:28 мск - прим. ТАСС) произошло прекращение деятельности сердца (асистолия). Проводились реанимационные мероприятия в течение 23 минут, которые оказались неэффективны", - рассказал источник издания.

В начале ноября стало известно о госпитализации Болата Назарбаева в Центральную клиническую больницу Алма-Аты. По версии некоторых СМИ, его госпитализировали с повторным инфарктом.