В Европе сочли ошибкой называть сроки вступления Украины в ЕС

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что считает неправильным называть четкие сроки вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Своим мнением он поделился на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД, передает ТАСС.

«Я думаю, что это ошибка, говорить, что через два, три, четыре, пять лет Украина окажется в Европейском союзе», — подчеркнул он.

Ассельборн обратил внимание, что это касается не только Украины, но и Молдавии. По его мнению, подобные «игры с датами» могут разочаровать большое количество людей.

В заключении министр иностранных дел Люксембурга обратил мнение, что вступление Украины в союз необходимо рассматривать как политический шаг.

Ранее посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова назвала реалистичным сроком вступления страны в ЕС 2030 год. По ее словам, для того, чтобы страна присоединилась к ЕС, должно быть принято много реформ.