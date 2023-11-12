Генерал ВСУ предложил выдвинуть Залужного в президенты Украины

На выборах следует выдвинуть кандидатом в президенты Украины главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в эфире «5 канала». Об этом пишут «Аргументы недели».

Марченко пояснил, что в случае выдвижения Залужного согласился бы пойти к нему в штаб, охотно занял бы место в его команде.

Вместе с тем, заметил офицер, он отказался бы занять место главкома.

Телеведущая Янина Соколова одобрила инициативу Марченко. Она отметила, что Украине нужен президент из военных кругов, «с опытом [бывшего президента Франции генерала] Шарля де Голля».

По ее мнению, такой глава государства сможет решить ключевые задачи, стоящие перед страной. В частности, уточнила она, победит коррупцию и завершит конфликт.