В Китае рассказали, как Украина подставила Байдена перед встречей с Си Цзиньпином

Украина подставила президента Соединенных Штатов Джо Байдена перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином в ноябре текущего года. Об этом пишет китайское издание Asia Times.

По его словам, неудачи Киева на поле боя являются козырем Си Цзиньпина на переговорах с Байденом, когда речь зайдет об Украине.

Американский президент Джо Байден планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином 15 ноября на саммите АТЭС. Предполагается, что они обсудят американо-китайские отношения, а также связь Пекина с Тегераном и Москвой и его роль в конфликте на Украине. Об этом написало Politico со ссылкой на источники в американской администрации.