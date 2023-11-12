Экс-премьер Украины заявил о погружении страны в 1937 год

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что страна планомерно погружается в 1937 год из-за доносов и проверок Службы безопасности (СБУ). На эту тему он высказался на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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По словам Азарова, таким образом украинцев склоняют к жизни в постоянном страхе и недоверии.

«Чего только стоит чат-бот "е-Ворог" [е-Враг]... С его помощь можно писать доносы на соседей, отмечая геолокацию, прикреплять фото и описание "преступления"», — рассказал он, уточнив, что также у граждан появилась возможность пожаловаться на таксиста с «антиукраинской» позицией.

Экс-премьер Украины счел, что больше всех писать жалобы будут жители Киева, которые уже «не раз показали себя на этом поприще во всей красе».

Ранее глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков рассказал, что на Украине создадут портал, с помощью которого украинцы смогут зарабатывать денежное вознаграждение за сообщения о фактах коррупции чиновников.

В июле сообщалось, что Министерство цифровой трансформации Украины научило граждан писать доносы на людей, поддерживающих действия России.