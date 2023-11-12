Риттер: возможный военный путч на Украине может обернуться гражданской войной

В США заявили, что возможный военный путч на Украине может обернуться гражданской войной
Бывший офицер разведки США Скотт Риттер рассказал, что на Украине возможен переворот, в результате которого к власти придут военные. Это чревато гражданской войной.
По его словам, различные международные наблюдатели не исключают вероятность падения киевского режима и захвата власти военными. Скотт Риттер считает, что последующие действия могут быть непредсказуемы, так как армия расколота на тех, кто признает поражение своей страны, и на тех, кто желает затягивания конфликта. В том случае, если власть захватят сторонники мира, радикалы могут начать масштабную гражданскую войну.
«На Украине может возникнуть краткий момент гражданской войны, когда силы, которые не хотят сдаваться, набросятся на людей, которые стремятся сдаться», – заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
При этом бывший офицер уверен, что такое поведение приведет к внутренним репрессиям и насилию на Украине.