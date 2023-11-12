Риттер: возможный военный путч на Украине может обернуться гражданской войной

По его словам, различные международные наблюдатели не исключают вероятность падения киевского режима и захвата власти военными. Скотт Риттер считает, что последующие действия могут быть непредсказуемы, так как армия расколота на тех, кто признает поражение своей страны, и на тех, кто желает затягивания конфликта. В том случае, если власть захватят сторонники мира, радикалы могут начать масштабную гражданскую войну.