Странное поведение Байдена на кладбище вызвало удивление в США

Американскому лидеру Джо Байдену потребовалась помощь почетного караула, так как глава государства «потерял ориентацию», сообщает New York Post.

Это произошло во время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в День ветеранов на Арлингтонском национальном кладбище. На обнародованном видео можно заметить, как президент Соединенных Штатов перекрестился перед венком, после чего в растерянности обернулся к стоящему рядом члену почетного караула, которому пришлось помочь главе Белого дома и направить его к вице-президенту Камале Харрис.

Военнослужащий указал рукой в перчатке назад, где в нескольких метрах от Байдена стояла вице-президент Камала Харрис. После этого президент вернулся на свое место рядом с ней. Харрис и секретарь Байдена по делам ветеранов Денис Макдоноу еле сдерживали улыбки, пока глава государства колебался, говорится в статье.

Члены республиканской партии в американском Конгрессе выразили тревогу в связи с «очевидным замешательством» президента. Несколько законодателей прокомментировали этот инцидент.

Как заявил член Палаты представителей от Нью-Джерси Джефф Ван Дрю, президент не понимает, «подходит он или отходит».

«Именно тогда, когда все думали, что хуже быть не может, оказалось, что может», — сказал конгрессмен от Калифорнии Даррел Исса.

«Грустно снова и снова смотреть на когнитивные нарушения президента Байдена. Как он баллотируется на переизбрание?», — задалась вопросом член Палаты представителей Николь Маллиотакис.

Бывший президент Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в спортивном зале средней школы в Клермонте, высмеял Байдена за его регулярные приступы путаницы в направлениях.

«У нас в Белом доме есть парень, который не может связать два предложения, который не смог покинуть эту сцену», — сказал Трамп, указывая на небольшую сцену спортзала, вызвав смех толпы.