В Париже пройдет марш против антисемитизма с участием премьера Франции

Марш против антисемитизма, организованный по призыву председателей Сената (верхней палаты парламента) и Национального собрания (нижней палаты) Франции Жерара Ларше и Яэль Брон-Пиве, пройдет в Париже с участием премьер-министра республики Элизабет Борн, глав министерств и ведомств, а также депутатов.

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В 14:00 (16:00 мск) участники начнут собираться на эспланаде Дома инвалидов, расположенного недалеко от Бурбонского дворца, где проходят заседания Нацсобрания. Ближе к 15:00 (17:00 мск) колонна двинется в сторону площади Эдмона Ростана, которая находится недалеко от резиденции Сената - Люксембургского дворца.

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Для обеспечения безопасности на манифестации министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поручил префектуре столичной полиции задействовать более 3 тыс. правоохранителей. Также будет мобилизовано спецподразделение BRI (Бригада розыска и реагирования).

Власти предупредили жителей города, что в районе следования колонны будут введены ограничения на движение транспорта и закрыты некоторые станции метро.

Президент Франции Эмманюэль Макрон не будет принимать участие в марше. По его словам, у главы государства "другие задачи". "Моя роль скорее заключатся в том, чтобы обеспечивать единство нации и твердо отстаивать ценности, что я и делаю", - сказал Макрон после мемориальных церемоний на Елисейских полях в Париже, посвященных 105-й годовщине завершения Первой мировой войны (1914-1918). Он добавил, что "в сердце и мыслях будет вместе с участниками марша".

Волна антисемитизма

За месяц после начала эскалации палестино-израильского конфликта число антисемитских проявлений в республике составило почти 1,2 тыс. Как сообщил на слушаниях в Сенате глава МВД, это втрое больше, чем за весь 2022 год. Речь идет как об актах вандализма, так и о нападениях на частных лиц. За подобные действия задержаны более 500 человек, в том числе иностранцы, нелегально пребывающие во Франции.