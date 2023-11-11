С имущества экс-премьера Пакистана незадолго до выборов сняли арест

С движимого и недвижимого имущества бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, который вернулся на родину для участия в избирательной кампании, снят арест. Такое решение принял суд Исламабада, сообщает пакистанская газета Dawn.

В 2018 году Шарифа приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в коррупции, но вскоре освободили по гуманитарным соображениям и позволили временно выехать на лечение в столицу Великобритании.

По истечении отпущенного времени Шариф отказался возвращаться и остался в Лондоне в положении политического изгнанника.

В 2020 году судом было арестовано имущество бывшего премьер-министра: акции в четырех зарегистрированных компаниях, восемь банковских счетов, автомобили Land Cruiser и Mercedes, два трактора, сельскохозяйственные угодья в Шейхупуре и Лахоре.

Теперь из-за нарушения юридических процедур арест на имущество снят.

21 октября Наваз Шариф вернулся в Пакистан, чтобы возглавить предвыборную кампанию Пакистанской мусульманской лиги на выборах в парламент в феврале.