Генсек ООН назвал оптимальный сценарий для Газы

Палестинская администрация должна взять на себя управление сектором Газа. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в эфире CNN.

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"В случае положительного исхода палестинская администрация возьмет на себя руководство также и в Газе", — привел ТАСС его слова.

Дальше, по задумке генсека ООН, Израиль должен согласиться на серьезные переговоры по решению проблемы двух государств при поддержке международного сообщества.

По мнению Гуттериша, это лучший вариант развития событий.

В начале ноября президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что полноценное политическое решение палестино-израильского конфликта, предполагает вхождение сектора Газа в состав нового независимого палестинского государства. По его словам, этот регион должен стать частью страны, как и Восточный Иерусалим.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.