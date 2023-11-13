Посол Израиля назвал Газу «крупнейшим террористическим комплексом в мире

"Я считаю, что то, что мы видим сегодня, когда все больше и больше людей переезжает на юг, указывает нам на то, что эти народы не хотят служить живым щитом для ХАМАС... Они понимают, что мы им не нравимся, но и ХАМАС им тоже не нравится", — сказал посол Израиля в США.