В Палестине сообщили о готовности провести выборы парламента и президента
Палестина готова провести всеобщие парламентские и президентские выборы на всех своих территориях, сообщил действующий палестинский президент Махмуд Аббас. По его словам, выборы также могут состояться и в Иерусалиме.
Ранее турецкое издание Hurriyet сообщило, что колонна автомобилей Аббаса подверглась вооруженному нападению. По данным газеты, в результате атаки был застрелен один человек, предположительно, телохранитель Аббаса.
В администрации главы государства эту информацию опровергли. По информации из администрации, Аббас находился в своем офисе в Рамалле. Видео с обстрелом было связано со стычкой между службами безопасности и одним из разыскиваемых по уголовным делам в лагере беженцев Джалазун.
До этого Аббас заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном о необходимости немедленного прекращения огня в секторе Газа. Советник президента Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш отметил, что удары Армии обороны Израиля по палестинскому анклаву являются непропорциональным ответом на массированную атаку движения ХАМАС на еврейское государство. По его словам, необходимо остановить боевые действия в Газе и страдания мирных жителей.