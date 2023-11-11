В Палестине сообщили о готовности провести выборы парламента и президента

Палестина готова провести всеобщие парламентские и президентские выборы на всех своих территориях, сообщил действующий палестинский президент Махмуд Аббас. По его словам, выборы также могут состояться и в Иерусалиме.

Ранее турецкое издание Hurriyet сообщило, что колонна автомобилей Аббаса подверглась вооруженному нападению. По данным газеты, в результате атаки был застрелен один человек, предположительно, телохранитель Аббаса.

В администрации главы государства эту информацию опровергли. По информации из администрации, Аббас находился в своем офисе в Рамалле. Видео с обстрелом было связано со стычкой между службами безопасности и одним из разыскиваемых по уголовным делам в лагере беженцев Джалазун.