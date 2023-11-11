Боррель призвал ЕС готовиться компенсировать помощь Украине из-за сокращения США

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны ЕС быть готовыми компенсировать помощь Украине из-за её сокращения со стороны США .

«Страны ЕС должны политически желать продолжать поддерживать Украину и компенсировать помощь США, которая, вероятно, сократится», — цитирует его ТАСС.

При этом ранее Боррель заявил, что страны ЕС не в состоянии компенсировать помощь Киеву, которую приостановил Вашингтон, поэтому Брюссель ждёт, что США возобновят поддержку Украины.