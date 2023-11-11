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«Жесткие разговоры»: Байден рассказал о предстоящей встрече с Си Цзиньпинем

Президент США Джо Байден 15 ноября встретится с председателем КНР Си Цзиньпинем для обсуждения роли Пекина в конфликтах на Ближнем Востоке и Украине. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщает Politico.

Байден запланировал "жесткий разговор" с Си Цзиньпинем
© globallookpress.com

В ходе встречи Байден планирует провести с Си «жесткие разговоры» и обсудить вопросы двусторонних отношений, а также намерен убедить Пекин проявить влияние на Иран и на пресечение его попыток вмешаться в конфликт между Израилем и Палестиной, приводит издание слова высокопоставленных американских чиновников.

Также планируется обсуждение эпидемии передозировки опоидами в Штатах, которые распространяются мексиканскими картелями и попадают в США из Китая. Ранее Запад обвинил Китай в необходимости ужесточения контроля над производством таких препаратов.

В издании также отметили, что Байден считает предстоящую встречу последним шансом повлиять на председателя КНР в политических вопросах перед предстоящими выборами в Китае. Один из источников Politico также отметил, что пока нельзя сделать вывод о том, настроен ли сам Китай на долгосрочное улучшение отношений со Штатами.

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Ранее Байден пообещал, что спасет от угрозы уничтожения панголинов. Для этого он распорядился добиваться от Китая остановки импорта млекопитающих и использования их в медицинских целях. Американский лидер пригрозил Пекину санкциями.