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Рейтинг правительства Японии рухнул

Рейтинг правительства Японии рухнул до рекордно низкого уровня 29,1 процента, обвалившись по сравнению с предыдущим опросом сразу на 10,5 процента. Такие данные приводит служба новостей японской телекомпании TBS, ссылаясь на опрос.

Рейтинг правительства Японии рухнул до минимума
© globallookpress.com

Не доверяют правительству 68,4 процента опрошенных японцев, что также является рекордным показателем. Исследование проводилось 4 и 5 ноября методом случайной компьютерной выборки по телефону среди 1213 человек старше 18 лет.

Как отмечается, это не только самый низкий уровень за два года пребывания Фумио Кисиды на посту премьер-министра, но и за все 11 лет с того момента, как Либерально-Демократической партии, возглавляемой Синдзо Абэ, удалось вернуть себе власть после четырехлетнего правления Демократической партии.

До этого момента низким показателем за восемь лет премьерства Абэ стал рейтинг 35,4 процента в августе 2020 года на фоне слабых мер правительства во время пандемии. Ниже нынешнего уровня поддержка была только у экс-премьер-министра Таро Асо — 23,9 процента в декабре 2008 года.

Ранее сообщалось, что глава объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны Японии Есихидэ Есида допустил, что в ближайшем будущем рядом со страной может произойти конфликт, масштабы которого схожи с тем, который в настоящее время происходит на Украине. По его словам, Токио начало подготовку к такому развитию событий.

Есида уточнил, что в связи с этим стране необходимо значительно укрепить свой оборонительный потенциал, не полагаясь только на сотрудничество со Штатами.

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