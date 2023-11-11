Рейтинг правительства Японии рухнул до минимума

Рейтинг правительства Японии рухнул до рекордно низкого уровня 29,1 процента, обвалившись по сравнению с предыдущим опросом сразу на 10,5 процента. Такие данные приводит служба новостей японской телекомпании TBS, ссылаясь на опрос.

Не доверяют правительству 68,4 процента опрошенных японцев, что также является рекордным показателем. Исследование проводилось 4 и 5 ноября методом случайной компьютерной выборки по телефону среди 1213 человек старше 18 лет.

Как отмечается, это не только самый низкий уровень за два года пребывания Фумио Кисиды на посту премьер-министра, но и за все 11 лет с того момента, как Либерально-Демократической партии, возглавляемой Синдзо Абэ, удалось вернуть себе власть после четырехлетнего правления Демократической партии.

До этого момента низким показателем за восемь лет премьерства Абэ стал рейтинг 35,4 процента в августе 2020 года на фоне слабых мер правительства во время пандемии. Ниже нынешнего уровня поддержка была только у экс-премьер-министра Таро Асо — 23,9 процента в декабре 2008 года.

Ранее сообщалось, что глава объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны Японии Есихидэ Есида допустил, что в ближайшем будущем рядом со страной может произойти конфликт, масштабы которого схожи с тем, который в настоящее время происходит на Украине. По его словам, Токио начало подготовку к такому развитию событий.