Стало известно о возможном увольнении глава МВД Британии

Главу британского МВД Суэллу Браверман могут уволить в ближайшие дни из-за критики действий полиции на пропалестинских демонстрациях. Об этом британского парламента от консервативной партии.

31 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку. Глава минобороны также пообещал премьеру и правительству постоянную поддержку в связи с уходом с поста. Министр заявил, что не будет баллотироваться в следующий раз. По его словам, он занимается политикой в шотландском парламенте уже 24 года.