Макрон допустил шанс на переговоры по Украине с участием России

Время для переговоров по урегулированию украинского конфликта с участием России однажды придет. Об этом в интервью BBC заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

По его словам, в будущем может настать момент для "честных и хороших переговоров, чтобы вернуться за стол и найти решение с Россией", пишет ТАСС.

При этом французский лидер по-прежнему считает, что решение об этом должен принимать Киев.

Макрон также отметил, что сейчас все страны должны оказывать поддержку Украине, и добавил, что следующий месяц станет критически важным для контрнаступления ВСУ.

Ранее президент Чехии Петр Павел спрогнозировал, что в 2024 году могут появиться "зачатки переговоров" по Украине. По его мнению, Киев не сможет получить превосходство в конфликте.