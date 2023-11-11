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Макрон допустил возможность переговоров по Украине с участием России

Время для переговоров по урегулированию украинского конфликта с участием России однажды придет. Об этом в интервью BBC заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Макрон допустил шанс на переговоры по Украине с участием России
© РИА Новости

По его словам, в будущем может настать момент для "честных и хороших переговоров, чтобы вернуться за стол и найти решение с Россией", пишет ТАСС.

При этом французский лидер по-прежнему считает, что решение об этом должен принимать Киев.

Макрон также отметил, что сейчас все страны должны оказывать поддержку Украине, и добавил, что следующий месяц станет критически важным для контрнаступления ВСУ.

Ранее президент Чехии Петр Павел спрогнозировал, что в 2024 году могут появиться "зачатки переговоров" по Украине. По его мнению, Киев не сможет получить превосходство в конфликте.

"Сейчас время работает исключительно на Россию", - добавил глава Чехии.

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