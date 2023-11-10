Киев лишил охранного статуса памятник Пушкину и могилу Ватутина

Власти Украины изъяли из госреестра памятников культурного наследия монументы русскому поэту Александру Пушкину, герою Гражданской войны Николаю Щорсу и могилу советского полководца Николая Ватутина в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики страны.

По данным агентства, помимо указанных культурных памятников аналогичные действия были применены к ряду других монументов российским и советским деятелям, в том числе полководцу Александру Суворову и монитору «Железняков». Данная мера позволит Киеву в дальнейшем снести их в рамках закона о «декоммунизации».