Канада ввела санкции против певицы Жасмин и российских СМИ

Канада ввела новые санкции против России
Власти Канады ввели новые санкции против России. Всего в ограничительные списки попали шесть юридических и девять физических лиц.
В ограничительный список для юридических лиц попали телеканал «Рен-ТВ», «Парламентская газета», газета «Известия», некоммерческое партнёрство «Центр социально-консервативной политики», Институт государства и права Российской академии наук, а также международная газета Russia Beyond.
Помимо этого, в санкционный список также вошли девять физических лиц. Среди них оказалась певица Жасмин, президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, советник министра обороны Андрей Ильницкий, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ и эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов, программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов, декан факультета международных отношений МГИМО МИД России Андрей Сушенцов, доцент МГИМО Иван Тимофеев и доцент МГУ Александр Коньков.
Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом ужесточить санкции против России.