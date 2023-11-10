Более половины граждан Армении не доверяют Пашиняну

"Николу Пашиняну полностью доверяют 20,4% опрошенных, скорее доверяют - 13,2%, скорее не доверяют - 18,6%, вовсе не доверяют - 35,5%, затруднились ответить - 12,3%. Получается, что 54,1% населения страны не доверяет ему, - отметил глава представительства, социолог Арам Навасардян . ТАСС

Между тем Пашинян оценил уровень согласования мира с Баку. «Не будет преувеличением сказать, что если Азербайджан подтвердит то, что уже было согласовано, то 70% работы уже сделано», — заявил он. RT на русском