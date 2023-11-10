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Нетаньяху заявил, что Израиль не доверяет международным организациям по вопросу Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские власти будут удерживать контроль над сектором Газа даже после окончания войны с палестинской группировкой ХАМАС. Об этом сообщается в Telegram-канале израильского издания Yedioth Ahronoth.

Израиль будет управлять сектором Газа после окончания войны
© Газета.Ru

«Даже после войны Израиль продолжит управлять Газой — мы не доверяем ни одной международной организации», — цитирует Нетаньяху издание.

Израиль и ХАМАС договорились об обмене заложниками

7 ноября израильский премьер-министр заявил, что Израиль после завершения своей военной операции в секторе Газа займется обеспечением безопасности в анклаве на неопределенный период.

8 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти Израиля не имеют планов оккупировать сектор Газа.

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