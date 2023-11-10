Ермак заявил об отсутствии коррупции в руководстве страны

Высшее руководство Украины не является коррумпированным, заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак в интервью телеканалу «1+1». Он подчеркнул, что западные партнеры Киева знают об этом и претензий к Владимиру Зеленскому и сотрудникам его администрации у них нет.

Ни я, ни президент не являемся людьми коррумпированными. Поэтому никогда таких разговоров не велось <...>. Нет человека, который сказал бы, что у нас коррумпированный президент, — сказал Ермак.

Он признал, что коррупция на Украине существует и правоохранительные органы ведут борьбу с ней. При этом Ермак добавил, что Украина — не самое коррумпированное государство в мире. По его словам, в обратном мировое сообщество пытается убедить Россия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил во время встречи с членами Общественной палаты, что такой коррупции, как на Украине, нет больше нигде в мире. По его словам, когда он слышал о масштабах, у него «челюсть отваливалась».